Antwerp in de problemen? UEFA tikt landskampioen op de vingers voor niet naleven financiële regels

Antwerp FC mag voor het eerst sinds 1957 met de landstitel pronken, die prestatie kwam tegen een hoge prijs. Eigenaar en voorzitter Paul Gheysens investeerde sinds 2019 67,5 miljoen euro. Tegenover de vele kosten staan voorlopig weinig inkomsten. Antwerp noteerde in zijn laatste jaarrekening een verlies van ruim 31 miljoen euro waarop de club zich moest verantwoorden voor de Belgische licentiecommissie. Voorzitter Gheysens engageerde zich tot een nieuwe kapitaalverhoging van 47,5 miljoen euro, een operatie die volgens de krant De Tijd nog niet is doorgevoerd omdat Gheysens hoopt op andere inkomsten: een riante startpremie in de Champions League, waarvoor Antwerp zich nog moet kwalificeren, of opbrengsten uit een lucratieve transfer.

Tegelijk verscheen Antwerp ook op de radar van de Europese voetbalbond UEFA, die toeziet op de gezonde bedrijfsvoering van de Europese clubs. De regelgeving verandert dit jaar, waardoor clubs die in overtreding zijn voor de vorige regels een pakket overgangsmaatregelen krijgen aangeboden om te aligneren met de volgende regels.

Bij de laatste controle onder de oude regels liepen twee Europese clubs tegen de lamp: het Turkse Trabzonspor en het Belgische Antwerp. Beide krijgen een boete opgelegd van 2 miljoen euro, waarvan 15 procent (300.000 euro) wordt afgehouden van het Europese prijzengeld in het seizoen 2023-2024. De rest moet worden betaald indien Antwerp niet tegemoetkomt aan een financieel plan.

In het plan, dat Antwerp deze maand ondertekende, engageert de club zich tot het naleven van de regels rond financiële duurzaamheid. Voor 2026 moet het meer inkomsten uit voetbalgerelateerde activiteiten (tickets, spelerstransfers, tv-rechten, ...) halen dan het uitgaven heeft. Onder bepaalde voorwaarden is een afwijking tot 60 miljoen euro, verspreid over de drie komende boekjaren, mogelijk.

Uitsluiting Europese competities dreigt

Als Antwerp niet aan de voorwaarden voldoet, treedt een reeks sancties in werking. Bovenop de inhouding van het prijzengeld komen er beperkingen op het aantal spelers dat Antwerp mag inschrijven voor Europese wedstrijden (23 in plaats van 25 op de zogeheten A-lijst) en een verbod om nieuwe spelers in te schrijven. In het meest extreme geval wordt Antwerp uitgesloten van Europese competities in het seizoen 2025-2026.

De UEFA sprak ook boetes uit voor andere Europese clubs die zich de voorbije jaren niet hielden aan de regels rond financiële duurzaamheid. FC Barcelona moet een boete van 500.000 euro betalen omdat het in 2022 knoeide met de rapportering van inkomsten uit spelerstransfers. Anderlecht kreeg een boete van 100.000 euro voor overtredingen in het seizoen 2021-2022. In een reactie laat paars-wit weten intussen aan de regelgeving te voldoen.

Gecontacteerd door de redactie hield Antwerp vrijdagnamiddag een antwoord in beraad.