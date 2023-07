Genk

Na een drukke stageweek is KRC Genk terug in de Cegeka Arena. Om 12.00 uur spelen ze een vriendschappelijke wedstrijd tegen Zulte-Waregem. De match zal plaatsvinden achter gesloten deuren. Er zijn dus geen supporters toegelaten in het stadion, maar niet getreurd: je kan de wedstrijd bij ons live op de voet volgen.