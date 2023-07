Drie 22-jarige Hasselaren die tiener beroven en proberen te ontvoeren, blijven aangehouden

De drie jonge Hasselaren die ervan verdacht worden betrokken te zijn bij een poging tot ontvoering van een 16-jarige jongeman in Mechelen en de tiener ook beroofde blijven aangehouden. Twee kregen wel een voorhechtenis onder elektronisch toezicht maar tegen een van hen ging het parket in beroep.

Zondagavond probeerde het trio de 16-jarige jongeman vlak bij het station van Mechelen in de auto te sleuren. Toen dat mislukte kon het trio wel nog de elektrische step, gsm en 20 euro van de jongeman stelen. Daarbij maakten ze gebruik van een vuurwapen. Later bleek het om een replica van een echt wapen te gaan.

De politie kon de wagen van de drie 22-jarige Hasselaren korte tijd later aan de kant zetten. Het trio werd gearresteerd en door de onderzoeksrechter aangehouden. De hele zaak zou kaderen in een geschil over geld. Een van de verdachten zou het slachtoffer hebben opgezocht omdat hij nog geld tegoed zou hebben.

Enkelband

De raadkamer besliste vrijdag om de drie verder aan te houden. Voor een man ging het om een aanhouding in de gevangenis, voor de twee anderen om elektronisch toezicht. Het parket ging na de raadkamer in beroep tegen de beslissing om een van de mannen elektronisch toezicht te geven. Concreet blijven nu twee mannen verder aangehouden in de gevangenis. Binnen de vijftien dagen moet de kamer van inbeschuldigingstelling oordelen of een van de mannen al dan niet een enkelband krijgt. De derde mag zijn voorhechtenis thuis uitzitten.

Veel details over de zaak wilden de advocaten niet kwijt. “Mijn cliënt werkt goed mee met het onderzoek en we wachten nu het verloop van het verdere onderzoek af”, reageerde advocaat Laurens Evens na afloop van de raadkamer. tdk