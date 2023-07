KRC Genk verliest oud-voorzitter Albert Bijnens

Bijnens was van 1978 tot aan de fusie in 1988 voorzitter van Thor Waterschei. Na een pauze trad de advocaat in 1994 weer toe tot de beheerraad van de Genkse fusieclub. De laatste jaren maakte hij ook deel uit van de sportieve commissie. In het voorjaar 2001 nam hij de rol van voorzitterschap op, om kort daarna de fakkel over te dragen aan Jos Vaessen.

Hij was ook een boegbeeld in de Genkse, Limburgse en Belgische duivensport. Hij oefende 62 jaar lang het voorzitterschap uit van duivenclub De Eendracht Genk (opgericht door zijn grootvader, nvdr), was bestuurslid van de Limburgse Fondclub en de Limburgse Verzendingsdienst en binnen de nationale duivenbond verslaggever-rechter. Daarnaast was hij erg sociaal en sportief geëngageerd op het Genkse grondgebied.

Een van zijn vele wijsheden die hij uitdroeg: “Gedane zaken nemen geen keer. Het is zinloos om mekaar verwijten te blijven maken. Als iedereen -in de toekomst- zijn verantwoordelijkheid opneemt, geraken we er wel uit.”

De redactie biedt de familie Bijnens en aan echtgenote Marion in deze moeilijke tijden haar oprechte medeleven aan.