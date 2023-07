Na Fabio Jakobsen moet nu ook Caleb Ewan het vroegtijdig voor bekeken houden in de Tour

Dat de Australiër opgeeft, is gezien het verloop van zijn dertiende etappe niet volledig verrassend. Ewan moest als eerste het peloton laten gaan in de ‘beklimming’ richting de tussenspurt. Lotto Dstny liet aanvankelijk niemand wachten maar liet uiteindelijk toch Frederik Frison uitzakken tot bij de Australische spurter. Even later werd gecommuniceerd dat Ewan er dan toch de brui aan geeft in deze Tour.

Na Fabio Jakobsen is Ewan de tweede rassprinter die de Tour noodgedwongen verlaat.

