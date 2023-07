VIDEO. Novak Djokovic krijgt op Wimbledon tot zijn eigen verbazing een punt tegen van umpire, omdat hij… kreunt

Een opmerkelijk voorval in de halve finale tussen Novak Djokovic en Jannik Sinner op Wimbledon. De Serviër liet zich in de tweede set iets te nadrukkelijk opmerken met een luide kreun, nadat hij de bal al had teruggeslagen. De umpire vond dat maar niets en riep Djokovic een halt toe: “Hindrance!”, klonk het wegens te veel hinder aan het spel.