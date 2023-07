Bestuurder onder invloed van drugs vervoert drie passagiers en rijdt 85 km/uur in zone 50

De politie LRH heeft donderdag tijdens een verkeerscontrole in Zonhoven verdachte chauffeurs uit het verkeer gehaald. Een bestuurder die 85 km/uur reed in een zone 50, bleek onder invloed van drugs en vervoerde drie passagiers. Een andere chauffeur had geen rijbewijs omdat hij zijn rijexamens opnieuw moet afleggen. De politie betrapte ook een bestuurder die 140 km/uur reed in een zone 90. In totaal zaten acht chauffeurs op hun gsm, twee van hen beginnende bestuurders.