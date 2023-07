Dit hebt u al gemist in rit richting Grand Colombier: kopgroep met Van Gils en Stuyven, team Pogacar houdt kloof klein, Ewan in de problemen

Met slechts één beklimming in het parcours verwachtte iedereen dat een ruime kopgroep zou mogen wegrijden en op zoek gaan naar de ritzege. De korte etappe - net geen 140 kilometer - was een uitnodiging voor vluchters.

Eerste aanvaller? Victor Campenaerts, in het gezelschap van zijn ploegmaat Pascal Eenkhoorn. Maar hun maximale voorsprong bedroeg nooit meer dan zes meter en veertien centimeter. Om maar te zeggen dat het weer zo’n gek openingsuur is geworden. Alaphilippe probeerde het al eens, Total Energies wilde ook maar al te graag van de partij zijn, ook Ineos Grenadiers is tegenwoordig een team dat mee wil gaan in een vroege vlucht.

Na bijna dertig kilometer kregen we dan toch de juiste vlucht. Maxim Van Gils reed namens Lotto - Dstny eerst weg met drie kompanen en kreeg even later het gezelschap van nog vijftien renners. Daarbij nog één landgenoot: Jasper Stuyven die ook gisteren reeds van de partij was.

De verstandhouding tussen de negentien bleek meer dan behoorlijk. Intermarché - Circus -Wanty kon Petit en Teunissen vol laten meewerken en ook Astana kon Bol vol laten rijden in dienst van Tejada. De voorsprong liep dan ook snel op tot anderhalve minuut en zou de komende minuten alleen maar toenemen. Dachten wij! Team UAE Emirates zette drie man aan de leiding van het peloton. Bjerg, Staeke Langen en Trentin zorgden ervoor dat de voorsprong onder controle werd gehouden en slechts met mondjesmaat aangroeide tot een kleine drie minuten.

De ploegmaten van Tadej Pogacar hielden de vluchtgroep onder controle. — © EPA-EFE

En dat kan er alleen maar op wijzen dat Pogacar iets zinnens is. Door de vluchters binnen bereik te houden, is de kans groot dat het team voor de etappezege gaat. Met een achterstand van slechts zeventien seconden en tien seconden bonificaties te verdienen, is duidelijk dat de Sloveen een gooi wil doen naar het geel. Er wacht ons een zinderende finale.

Oh ja, er lag nog een tussenspurt te wachten in Hauteville-Lompnès, halverwege een niet-gekwalificeerde beklimming en tevens de geboorteplaats van ex-Tourwinnaar Roger Pingeon. Mike Teunissen spurtte het snelst en dikte de rekening van Intermarché aan met 1500 euro. Werkmieren Bol en Petit zijn intussen overboord gegooid.

Slecht nieuws ook voor Lotto-Dstny. Caleb Ewan moest als eerste het peloton laten gaan in de ‘beklimming’ richting tussenspurt. Het Belgische team liet aanvankelijk niemand wachten maar liet uiteindelijk toch Frederik Frison uitzakken tot bij de Australische spurter. Benieuwd of dit verhaal goed afloopt.

