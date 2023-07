Gepeperde rekening voor gefrustreerde fietser die tot twee keer toe bareel vernielt

De fameuze brokkenbareel op de Reebergenlaan in Pulderbos staat weer naar boven. Uit analyse van de camerabeelden blijkt dat een fietser uit Vorselaar de bareel opzettelijk naar boven duwde en zo kapot forceerde. Opvallend: vorige week deed de man exact hetzelfde. Ook toen werd hij geïdentificeerd, maar hij was daar zelf nog niet van op de hoogte gebracht. De bareel werd hersteld en direct opnieuw vernield door de persoon. Hij krijgt nu twee keer de rekening gepresenteerd, die samen rond de 3.000 euro kan oplopen.

De bareel die de Reebergenlaan langs de E34 en de binnenweg richting Vorselaar autoluw moest maken, leek in het begin vervloekt. In het begin van de plaatsing in het voorjaar van 2021 knalden wielertoeristen erop met verwondingen als gevolg. Gefrustreerde weggebruikers forceerden de bareel ook meermaals.

De camera deed haar werk en de - soms onvrijwillige daders - werden steeds geïdentificeerd, zodat het voor de gemeente Zandhoven geen lopende rekening werd. We zijn de tel kwijt, maar in oktober 2022 maakten we melding van de achtste vernieling. Sindsdien leek het vrij stil te blijven. In het oogstseizoen wordt de bareel soms door de gemeente omhoog gezet om de loonwerkers vlot te laten passeren.

De schade is aanzienlijk, de bareel hangt helemaal op een kabel. — © kma

Ditmaal gaat het om een opzettelijke vernieling, door dezelfde fietsende inwoner uit Vorselaar, en wel op korte tijd. Mogelijk gaat het dus om de negende en de tiende vernieling in het bestaan van deze slagboom. De man forceerde vorige week ook al de bareel. Hij werd geïdentificeerd maar zal wellicht nog geen uitnodiging voor verhoor ontvangen hebben, wat hem het gevoel gaf opnieuw ongehinderd de net herstelde bareel omhoog te kunnen forceren.

“Hij zal nu twee keer de rekening mogen betalen”, zegt burgemeester Luc Van Hove (CD&V) van Zandhoven. “Ik geloof dat het vorige keer iets rond de 1.500 euro bedroeg. We merken dat in de facebookgroep Ge zijt van Vorselaar mensen elkaar opjutten om de bareel te vernielen. De camera registreert echter alles. Bij ongewilde vernielingen, als iemand per ongeluk tegen de bareel botst, komt de verzekering tussenbeide. Maar ik weet niet of deze fietser op zijn verzekering zal kunnen bogen omdat het duidelijk om een opzettelijke vernieling gaat. De man stapt er speciaal voor van zijn fiets.”

De bareel is weer kaduuk. — © kma

Het is vreemd dat fietsers gefrustreerd geraken door de bareel, vermits zij er nog wel kunnen passeren, alleen moeten ze dan hun snelheid wat minderen.

Ook de tractorsluis aan de Boshuisbrug in Zandhoven is beschadigd. Daar gaat het om accidentele schade. kma

© kma