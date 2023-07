Geen twee, maar drie inbrekers betrapt en opgepakt in Genk, Brusselaars blijven in de cel

De inbrekers die woensdagochtend betrapt werden aan een bedrijf op de Henry Fordlaan in Genk, waren met drie in de plaats van twee. De derde dief bleef in het gebouw toen zijn kompanen op het dak kropen.

Rond 2 uur snelde de politie Carma woensdagochtend naar de gebouwen van Trius op de Henry Fordlaan. Inbrekers hadden daar een gat in de poort gemaakt om binnen te geraken. Toen ze doorhadden dat ze betrapt waren, vluchtten twee van hen naar het dak. De derde bleef binnen. De politie Carma kreeg versterking van de politie LRH, de politie Bilzen-Hoeselt-Riemst en de federale politie. Een onderhandelaar kon de jongemannen uiteindelijk rond 6.30 uur overtuigen om zich over te geven en van het dak te komen. Hun laatste verzoek was dat ze op het dak wel nog een sigaret mochten roken. Daarna werd het trio gearresteerd.

De onderzoeksrechter besloot de drie mannen van 33, 35 en 28 jaar uit het Brusselse aan te houden. Vrijdag bevestigde de raadkamer de aanhouding van de 33-jarige. De beslissing over de twee andere verdachten wordt uitgesteld naar de raadkamer van 20 juli. Tot dan blijven de jongemannen in de cel zitten.

De inbrekers komen ook in aanmerking voor een inbraak in de Amerikaanse Stock in Maasmechelen, een dag eerder. Daar werd op eenzelfde manier ingebroken en waren twee kassa’s gestolen.

Terwijl twee inbrekers woensdagochtend naar het dak vluchtten, bleef hun kompaan binnen. Ze werden alle drie opgepakt. — © Tom Palmaers

