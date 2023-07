Elise Mertens en Storm Hunter plaatsen zich vlot voor finale dubbelspel op Wimbledon

Aan de zijde van de Australische Storm Hunter, met wie de Hamontse het derde reekshoofd vormt op het gras in Londen, won ze in twee korte sets van de Amerikaanse Caroline Dolehide en de Chinese Zhang Shuai. Na amper 55 minuten tennis stond de 6-1, 6-1 eindstand op het scorebord van court 1 in de All England Club.

Mertens is de nummer acht van de wereld in het dubbelspel, Hunter staat zevende. Het duo speelt om de titel tegen de Taiwanese Su-Wu Hsieh en de Tsjechische Barbora Strycova of de Tsjechische Marie Bouzkova en de Spaanse Sara Sorribes Tormo. Die treffen elkaar later op de dag.

Elise Mertens won de dubbeltitel op Wimbledon al een keer in 2021, toen met Hsieh als partner. Samen met de Wit-Russische Aryna Sabalenka veroverde Mertens twee grandslamtitels: de US Open 2019 en de Australian Open 2021.

Vorig jaar verloor Elise Mertens de dubbelfinale op Wimbledon. Ze vormde toen een tandem met Zhang Shuai en ging met 6-2, 6-4 onderuit tegen de Tsjechen Barbora Krejcikova en Katerina Siniakova.

In het enkelspel raakte Mertens (WTA 28) vorige week in de tweede ronde niet voorbij de Oekraïense Elina Svitolina (WTA 76), die het nadien tot de halve finales schopte.