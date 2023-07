VIDEO. Overstekende toeschouwer veroorzaakt valpartij in Baloise Ladies Tour, Mieke Dockx out met gebroken rib en sleutelbeen

Donderdag stond de eerste rit van de Baloise Ladies Tour op het programma. Die werd gewonnen door Charlotte Kool van DSM in de sprint , maar daar vlak achter gebeurden enkele valpartijen, waaronder eentje veroorzaakt door een overstekende toeschouwer.

Bij een van de valpartijen aan de meet lag ook Mieke Dockx van Lotto Dstny erbij. Ze was er erg aan toe, zo laat ze vrijdagmiddag zelf weten op Twitter. “Ik zal niet starten in de etappe van vandaag”, laat ze teleurgesteld weten. “Ik brak mijn sleutelbeen op 2 plaatsen, brak mijn eerste rib net onder mijn sleutelbeen en kreeg een longkneuzing.” Een zwaar verdict dus voor Dockx, al laat ze ook nog weten “vooral mentaal gebroken te zijn.”

De valpartij van Dockx was niet de enige aan de meet. Toen enkele rensters nog aan volle snelheid over de meet bolden, stak een toeschouwer plots de weg over. De man liep zomaar de Finse Antonia Gröndahl aan, die zwaar tegen de vlakte ging.