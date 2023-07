Brand uitgebroken in nieuwbouwwoning in Zutendaal, werkmannen proberen zelf vlammen te blussen

De brandweer Oost-Limburg is vrijdagnamiddag uitgerukt voor een brand in een leegstaande nieuwbouwwoning in de Kerkstraat in Zutendaal. De werkmannen die aanwezig waren, probeerden het vuur zelf te blussen en hielpen de brandweer toen die arriveerde. De schade blijft beperkt.

Rond 14 uur brak brand uit aan het dak van de nieuwbouwwoning, die nog leegstaat en waar nog aan gewerkt wordt. De aanwezige werkmannen reageerden alert en probeerden de vlammen zelf te blussen met een tuinslang. Toen de brandweer Oost-Limburg arriveerde, toonden ze hen vanuit welke hoek ze het vuur best konden bestrijden. Gelukkig was de brandweer op tijd daar en waaide de rook weg van het gebouw, waardoor de brand snel onder controle was. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade precies is. De oorzaak van de brand is ook niet bekend. De Hoogstraat in het centrum van Zutendaal werd een tijdje afgesloten voor de bluswerken.

© Tom Palmaers

© Tom Palmaers

© 112MeldingenLimburg