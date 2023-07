Nationale feestdag verloopt rustig in Frankrijk, minder vandalisme dan vorig jaar

Het traditionele militaire defilé voor de nationale feestdag van Frankrijk is vrijdagmorgen in Parijs zonder problemen verlopen, ondanks een gespannen veiligheidsklimaat. Op de Champs Elysées was naast de Franse president Emmanuel Macron de Indiase premier Narendra Modi als eregast aanwezig.

Parijs en New Delhi vieren dit jaar de 25e verjaardag van hun strategische partnerschap, dat Frankrijk wil versterken om zwaarder te wegen in de regio Azië-Pacific. De Franse groenen hebben het bezoek van Modi bekritiseerd. Sinds zijn partij in 2014 aan de macht kwam, is India “gestaag achteruitgegaan in de strijd tegen armoede, ongelijkheid, mensenrechten en fundamentele vrijheden”, zo stelden ze aan de kaak.

Verwacht wordt dat bij de ontvangst van Modi in de namiddag op het Elysée de aanschaf van 26 Franse Rafale-gevechtsvliegtuigen en 3 onderzeeërs door India wordt bevestigd.

Aan het indrukwekkende defilé op de Champs-Élysées namen 6.500 leden van de strijd- en veiligheidskrachten deel, 157 legervoertuigen, 66 vliegtuigen en 28 helikopters, 200 paarden en 86 honden. Ook 240 Indiase soldaten en drie Indiase gevechtsvliegtuigen namen deel.

(Lees verder onder de foto)

© AFP

De festiviteiten voor ‘14 Juillet’ vinden onder verhoogde veiligheidsmaatregelen plaats in verband met de rellen die volgden op de dood van een adolescent bij een verkeerscontrole door de politie. De regering zet van donderdagavond tot zaterdagavond ongeveer 45.000 politieagenten en gendarmes in, alsook elite-eenheden en pantservoertuigen. In Parijs zijn zowat 10.000 manschappen op de been.

Toch was de nacht van donderdag op vrijdag “over het algemeen relatief rustig voor een 13 juli”, zei de Franse minister van Binnenlandse Zaken, Gérald Darmanin. Hij juichte toe dat er minder vandalisme was dan in dezelfde nacht van 2022.

Volgens een voorlopige balans die om 7 uur werd opgemaakt, zijn 218 voertuigen in brand gestoken, tegen 326 vorig jaar, een “daling van 33 procent”. Zevenennegentig mensen werden opgepakt. Drie politieagenten raakten gewond, tegen 34 vorig jaar. Voorts werd “23 keer vuurwerk tegen de ordetroepen gebruikt”, tegen 180 keer vorig jaar.