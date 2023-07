Engelse vrouw wordt plots wakker met Welsh accent vanwege zeldzame aandoening: “Ik ben vergeten hoe mijn echte stem klinkt”

Ze is misschien geboren met een beschaafde Engelse tongval, praten doet Zoe Coles sinds kort met een sterk Welsh accent. En dat heeft ze te ‘danken’ het buitenlandsaccentsyndroom (foreign accent syndrome, FAS), een zeldzame motorische spraakstoornis waarbij iemand zijn moedertaal plots met een buitenlandse accent begint te spreken. Zes weken geleden werd Zoe voor het eerst wakker met een Duitse tongval, voor het enkele dagen later in het Welsh veranderde. “Kent er iemand een dokter die me hiermee kan helpen?”, vraagt ze nu op TikTok. “Het gaat niet weg.”