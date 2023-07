Nederlandse vrouw moedigt tijdens verkeersruzie echtgenoot aan om bestuurder te slaan: “Schat, pak die vieze hond!”

Op sociale media doen schokkende beelden van een uit de hand gelopen ruzie de ronde. Daarop valt te zien hoe een bestuurder van een bestelwagen tegen de wagen van een Nederlands koppel rijdt. De aanrijding lokt een kwade reactie uit van de bestuurder van de auto, die uitstapt en in de bestelwagen springt. De bestelwagen gaat vervolgens nog een eindje verder, maar komt dan in een berm tot stilstand. De bestuurder van de wagen wordt daarna aangemoedigd door zijn vrouw om nog enkele rake klappen uit te delen. Het incident dateert van 1 juli, maar de beelden verschenen pas nu online. Wat er na de feiten gebeurde, is niet duidelijk.