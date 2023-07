Volgende week organiseert de Limburgse Fondclub voor de 56ste keer de Horta-Orléans Duivenvlucht. De duiven worden in veertig Limburgse lokalen ingekorfd. Verantwoordelijke voor het vervoer is Jacky Creemers. Hij is de voorzitter van de Limburgse Verzendingsdienst, die dit jaar vijftig jaar bestaat. “Wij zorgen ervoor dat de duiven van de eerste tot de laatste seconde goed begeleid worden.”