De Tour de France maakt zich op voor een heerlijk weekend. We trekken stilaan de Alpen in, maar vandaag speelt het spektakel zich af in de Jura, de derde bergketen van deze Tour. 3 jaar geleden bestookten Tadej Pogacar en Primoz Roglic elkaar op de mythische berg. Vandaag werken de renners een andere flank van de berg af. Krijgen we een strijd tussen Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard?