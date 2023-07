Geraint Thomas stelt de tactiek van Tiesj Benoot en Wout Van Aert in vraag: “Als je ritten wil winnen, moet je naar een ander team”

Ex-Tourwinnaar Geraint Thomas en oud-knecht Luke Rowe hebben een uitgesproken mening over de tactiek van de Jumbo-Visma renners. Ze delen hem gretig in hun podcast: Watts Occuring, The Geraint Thomas Cycling club. De heren snappen niet waarom Jonas Vingegaard ploegmaats Benoot en Van Aert toelating geeft om mee met de ontsnapping te gaan.

“Benoot, als je een rit wil winnen in de ronde van Frankrijk, ga naar een ander team. Hier ben je knecht voor Jonas Vingegaard. Het team heeft maar één doel en dat is de gele trui veilig naar Parijs brengen. In ritten zoals gisteren is het jouw taak om krachten te sparen en de dag erna te werken voor Jonas”, aldus Thomas.

Luke Rowe pikt gretig in: “Ik ben helemaal akkoord: als Pogacar of Vingegaard in je team zit, is het enige doel de gele trui winnen. Nu overdrijf ik misschien maar in zekere zin geldt hetzelfde voor Wout Van Aert. De gele trui is het enige wat het publiek zich zal herinneren, ritoverwinningen niet.”

Tiesj Benoot in de aanval. — © Getty Images

Wout van Aert

Al nuanceren ze even later hun kritiek op de rol van Van Aert: “Wout heeft zo een grote motor, hij kan de ene dag voor de rit meedoen, ’s avonds recupereren en de volgende dag gewoon zijn werk doen voor Vingegaard.”

Maar de manier waarop Van Aert op zoek gaat naar die overwinning wekt dan weer wel ergernis op. “Ik snap niet waarom Van Aert zelf de ontsnapping probeert te vormen. Iedereen rijdt toch op zijn wiel. Hij verspilt te veel energie door zelf de kloof te proberen slaan. Hij is sterk genoeg om te wachten tot de juiste ontsnapping weg is en er dan naartoe te springen.”

Tot slot fileren beide heren de tactiek van gele trui Jonas Vingegaard: “Ik snap niet waarom hij zo nerveus is en op alles wat beweegt springt. Stel je de situatie voor dat Pogacar toch in een ontsnapping verzeild geraakt. Wie gaat er meerijden? Juist, niemand?”