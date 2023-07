Maybelline onder vuur voor reclame met mannelijke make-upartiesten

De Amerikaanse cosmeticaproducent, die onderdeel is van L’Oréal, postte recent enkele reclamefilmpjes op sociale media. De hoofdrol was daarin weggelegd voor Ryan Vita, een mannelijke make-upartiest.

Zo is onder meer te zien hoe hij een nieuwe lipstick promoot op Instagram. Ook zijn collega, Zak Taylor, duikt op in een soortgelijke video en beide kregen ze de hashtag #maybellinepartner mee.

Maar niet iedereen is even enthousiast over de video’s en de keuze van Maybelline. Sommige gebruikers van social media uiten in de commentaren hun ongenoegen en vragen zich luidop af waarom net mannen de make-upproducten moeten promoten. “Denk je nu echt dat we de producten willen kopen na het zien van dit”, is slechts een van de berichten. Of “Willen jullie alsjeblieft stoppen met deze storende en verwarrende video’s?”

Dat het cosmeticamerk openlijk bekritiseerd wordt omwille van haar keuzes omtrent partners en reclamecampagnes is niet nieuw. In april werd het ook al eens onder vuur genomen omdat ze transgendermodel Dylan Mulvaney sponsorden. Toen werd er zelfs opgeroepen tot een boycot en werd gevraagd om de producten van Maybelline niet langer te kopen.

Het merk heeft voorlopig nog niet gereageerd op de commotie.