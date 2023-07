Prins Laurent aangeklaagd voor fraude, afpersing en onwettige beïnvloeding

De zaak gaat terug tot 2008, toen de vzw GSDT van prins Laurent miljoenen investeerde in een herbebossingsproject in België. Maar toen het regime van de Libische leider Khaddafi in 2011 viel, kwam er niets meer van dat project terecht. Sindsdien vordert Laurent zowat 50 miljoen euro terug van LIA, dat in naam van de Libische overheid de investeringen beheert.

Het LIA beweert nu dat prins Laurent “onaanvaardbare druk” uitoefende om het geld terug te vorderen. “De strafrechtelijke klacht die we hebben ingediend, beschuldigt prins Laurent van fraude en afpersing”, zegt advocaat Christophe Marchand, die LIA vertegenwoordigt. “Verder beweren we dat prins Laurent ongepaste invloed heeft gebruikt om te proberen onze cliënt onder druk te zetten om hem een groot geldbedrag te betalen voor een geschil dat volgens ons niets met onze cliënt te maken had.”

Prins Laurent zou tijdens een onderhoud met een Libische diplomaat gezegd hebben dat hij invloed kon uitoefenen op het Belgisch rechtssysteem in een strafzaak tegen dr. Ali Mohammed Hassan, CEO van het LIA. “We hebben het bewijsmateriaal in deze zaak zorgvuldig geanalyseerd, wat schokgolven door de Belgische koninklijke familie zou moeten sturen en internationaal vragen zou kunnen oproepen over de onafhankelijkheid van het rechtssysteem in België in deze zaak”, zegt Marchand. “We benutten alle juridische mogelijkheden die de Belgische rechtbanken ons bieden. We hebben geen andere keuze dan een strafzaak te beginnen tegen Prins Laurent.”

Bij het Koninklijk Paleis was niet onmiddellijk iemand beschikbaar voor commentaar.

(kba)