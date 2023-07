VOORBESCHOUWING TOUR 2023 RIT 14 (Annemasse - Morzine). Geschikt parcours voor echte klimmers zonder klassementsambities

De Tour nadert zijn zwaartepunt. De eerste van drie Alpenritten (plus tussenin een individuele tijdrit) is geschikt terrein voor pure klimmers zonder klassementsambities. De grote tenoren zullen wachten tot de beklimming van de Joux Plane om elkaar te bestoken.

Kort * Start: 13u05 * Aankomst: omstreeks 17u15 * Afstand: 152 kilometer

Dit zegt onze koersprofessor Marc Sergeant “Een fameuze bergrit. Geen aankomst bergop, maar in de afdaling van de Joux Plane richting Morzine maak je niks meer goed. Het is de ene haarspeldbocht na de andere. Eric Vanderaerden is daar ooit gevallen omdat hij een rennersvrouw om koekjes vroeg. (lacht) Hier kan de Tour beslist worden. Het is ook een gevaarlijke rit om buiten tijd aan te komen. Slecht 150 kilometer, veel beklimmingen en van bij de start gaat het bergop. Als er van in het begin wordt gekoerst, liggen de spurters er meteen af. En dan moet je heel de tijd achtervolgen. En rekenen.”

Onze sterren

Kijk, dit is nu eens een echte bergetappe op het lijf van de durvers. Er wordt geklommen van in de start en er over de ganse etappe nauwelijks vlakke stukken. Tenzij Jumbo-Visma weer met een groot offensief uitpakt, denken wij dat dit de etappe wordt waarin klimmers zonder klassementsambities hun slag kunnen slaan. Met één col van derde, drie van eerste en op het eind nog die verschrikkelijke col buiten categorie Joux Plane wordt dit een sleuteletappe in de strijd om het geel maar rekenen we op een groep sterke renners die wegrijdt en wegblijft. Ook de strijd om de bollentrui zal definitief losbarsten.

Onze sterren *** Felix Gall ** Mattias Skjelmose, Giulio Ciccone * Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar, Tom Pidcock

Dit zijn de sleutelmomenten

Het eerste sleutelmoment ligt tussen kilometer nul en de top van de tweede col van de dag, de Col de Saxe. In die eerste 35 kilometer zal duidelijk worden wie meedoet voor de dagzege en de bollentrui. Gegarandeerd zeker dat er een groep klimmers wegrijdt met de zegen van Vingegaard en Pogacar. Het laatste sleutelmoment begint in Samoëns aan de voet van die verschrikkelijke Joux Plane, één van de meeste gevreesde cols in het Alpen-massief. Maar de wedstrijd is zeker en vast niet gereden eens de renners boven zijn. Wat volgt is immers een bijzonder technische afdaling richting Morzine. Finishen doen de renners dan weer aan het eind van een oplopende strook van ongeveer vijfhonderd meter. Samengevat: er wacht het peloton een verschrikkelijk intens voorspel afgerond met een zeer gebalde finale.

Wat u nog moet weten

De Joux Plane werd voor het eerst in de Tour opgenomen in 1978 en sindsdien is de karavaan elf keer over de Joux Plane gepasseerd. Opvallend: nooit kwam een landgenoot als eerste boven op deze befaamde Alpenreus. Ook opvallend: slechts twee voormalige Tourwinnaars - Marco Pantani en Carlos Sastre - passeerden als eerste over de top maar niet in het jaar dat ze de Tour wonnen.

Floyd Landis dacht in 2006 dat hij de Tour had gewonnen maar bleek in de etappe naar Morzine positief te testen. — © AFP

Op de Joux Plane werd ook een stukje negatieve Tourgeschiedenis geschreven. Floyd Landis gebruikte in 2006 de etappe van Saint-Jean-de-Maurienne naar Morzine om aan een verschrikkelijke raid te beginnen. Daags nadat hij op La Toussuire op tien minuten van dagwinnaar Michael Rasmussen eindigde, muisde de Amerikaan er van bij de eerste col onderuit. Hij begon meer dan honderd kilometer later op zijn eentje aan de beklimming van de Joux Plane en zou aan de finish nog meer dan vijf minuten overhouden op Carlos Sastre. Onvoldoende voor het geel maar in de afsluitende tijdrit op zaterdag - 57 kilometer lang - reed Landis de Spanjaard Oscar Pereiro uit het geel.

Enkele dagen na de Tour maakte zijn werkgever Phonak bekend dat Landis positief had getest na de bewuste etappe. Het ging hierbij om de verhouding testosteron/epitestosteron. Op 5 augustus 2006 bleek de tegenexpertise ook positief te zijn. Landis bleef ontkennen doping gebruikt te hebben. Hij noemde als mogelijke verklaringen alcoholgebruik - whisky en wat biertjes om de sportieve kater (sic) door te spoelen - na de slechte zestiende etappe, de cortison die hij nam voor zijn heup, een van nature veel te hoge testosteronverhouding en een combinatie van de grote inspanning en uitdroging. Landis werd niet geloofd, gleed af maar werd achteraf wel de man die Lance Armstrong aan de galg praatte.

Oh ja, er is in de aanloop naar de Tour veel te doen geweest over de afdaling van de Joux Plane die volgens sommige renners in een verschrikkelijke toestand zou zijn. CPA-voorzitter Adam Hansen trok daarop zelf naar de Haute-Savoie en liet eergisteren weten dat Tourorganisator ASO erin geslaagd was het wegdek in de mate van het mogelijke te herstellen. Hij postte daarover ook volgend filmpje.