ISE (17) uit Bree is eerste virtuele headliner op Pukkelpop

De affiche van Pukkelpop is nog een naam rijker. Ise Smeets - te boeken als ISE - wordt de eerste headliner op hun virtuele hoofdpodium. De 17-jarige uit Bree zal niet enkel te zien en horen zijn in de festivalomgeving van Roblox, maar treedt ook op in de gloednieuwe E-rena op Pukkelpop.

Terwijl de meeste zeventienjarigen deze zomer voor het eerst gaan proeven van festivals, staat Ise Smeets een wel erg bijzondere festivalzomer te wachten. De Breese zangeres had op 10 augustus al een plekje veroverd naast artiesten als Florence & The Machine, Billie Eilish, Imagine Dragons en David Guetta op het Sziget Festival, een van de grootste Europese festivals in Hongarije. Een dikke week later mag ze opnieuw de affiche delen met Billie en Florence, maar dan tijdens Pukkelpop.

Pukkelpop lanceert binnenkort een virtuele festivalomgeving in het online gamecreatieplatform Roblox en ISE schrijft Pukkelpopgeschiedenis als de eerste virtuele headliner. De jonge zangeres en gitariste won volgens de organisatie overtuigend een wedstrijd voor jong muzikaal talent en krijgt binnenkort als beloning haar eigen, unieke mo-cap avatar voor haar showcase. Die zal op zaterdag 19 augustus in première gaan in Roblox, maar ISE mag die dag ook in het echt rondlopen op de weide in Kiewit. Ze staat geprogrammeerd op het gloednieuwe podium, de E-rena.