Nog niet op verlof? Dankzij deze heerlijke afhaaladresjes haal je toch dat vakantiegevoel in huis

Staan je reiskoffers nog stof te vergaren op zolder? Met deze vijftien exotische afhaaladresjes haal je toch dat vakantiegevoel in huis.

1. Little India in Herk-de-Stad

Toen Satnam Singh Sandhu met zijn gezin vanuit Zwitserland naar Limburg verhuisde, besloot hij zijn passie voor de Indische keuken voort te zetten. Zo startte hij samen met zijn vrouw Pushpinder in 2011 Little India in Herk-de-Stad.

© Sven Dillen

© Sven Dillen

2. Kru Eve Asian Cuisine in Zutendaal

Eve Kotprom werkte in een Aziatische supermarkt waar ze de collega’s regelmatig trakteerde op zelfgemaakte sushi en Thaise gerechten. De reacties waren zo positief dat zélfs haar baas zei dat ze iets moest doen met haar kooktalent. Zo startte ze Kru Eve Asian Cuisine in Zutendaal.

© Kru Eve

© Kru Eve

3. Mono in Peer

Van karaage tot shiitake korokke: allemaal Japanse lekkernijen uit de keuken van Kizzy van Horne uit Pelt. Met haar takeaway concept Mono brengt ze de Japanse keuken naar Peer, waar je de lekkerste bento kan afhalen.

© Kizzy van Horne

© Kizzy van Horne

4. Terra D’Italia in Tongeren

De Tongerse Mariella Petrillo, met Italiaanse roots, droomde al langer van een eigen zaak waar ze klanten kon verwennen met Italiaanse specialiteiten. In november maakte ze haar droom ook waar. Sindsdien kan je bij Terra D’Italia terecht voor lekkers uit het land van de laars.

© Mariella Petrillo

5. Jars & Bowls in Lommel

‘Jars & Bowls’ ontstond uit noodzaak in coronatijden, maar cateraar Kristof Rooyackers sloeg er de nagel mee op de kop. Het takeawayconcept opende in een gloednieuwe winkel in het centrum van Lommel.

© Kristof Rooyackers

6. Spiga’s in Genk

In hartje Stalenstraat in Genk openden Elisa Baerts en Alessio Spiga vorige zomer het afhaalzaakje Spiga’s waar de heerlijke Italiaanse keuken centraal staat. Ondertussen stapte ook broer Eugenio mee in de zaak. “Van de arancini tot de pasta en de porchetta: we maken alles elke dag vers.”

© Spiga’s

7. Den Haspengouwer in Diepenbeek

Mie goreng met kip of toch liever een barbecue bacon cheeseburger? Het zijn slechts enkele specialiteiten van Den Haspengouwer in Diepenbeek. Rudi en zijn Indonesische vrouw Ninik combineren er oosters met de Belgische keuken.

© Luc Daelemans

© Luc Daelemans

8. Juni Thai Foody in Hasselt

Ze komt uit het land van de glimlach en staat zelf ook steeds met een lach klaar om Hasselt en omstreken kennis te laten maken met de echte Thaise keuken. “We maken de gerechten iets minder pikant, maar verder serveren we authentieke Thaise gerechten”, lacht Sukanya Geeraerts.

© Juni Thai Foody

© Juni Thai Foody

9. Pasion y Sabor in Diepenbeek

Tijdens de coronapandemie gooide Isabel Valor-Lopez het roer om en doopte ze haar restaurant ‘Pasion y Sabor’ in Diepenbeek om tot een afhaalconcept. Een instant succes: “Ik merk meteen de voordelen ervan.”

© Pasion y Sabor

10. Nana Sushi in Heusden-Zolder

Bij Nana Sushi in Heusden-Zolder vind je weinig basic sushi. “Ik vind het zalig om te experimenteren met toppings, sausjes en andere ingrediënten”, legt eigenares Nathalie Lemmens uit. Zo kan je er genieten van sushi met pompoen of een winterrol met kastanje en pastinaak.

© Nathalie Lemmens

© Nathalie Lemmens

11. Tropical Poké Bowl in Tongeren

Half maart opende in Tongeren een nieuwe zaak waar Indiana en Jules hun klanten verrassen met poké bowls. Tropical Poké Bowl nam een wervelende start. Hun geheim? “Kraakverse en zorgvuldig gekozen ingrediënten”. Al zal hun jeugdig enthousiasme er ongetwijfeld ook iets mee te maken hebben.

© Indiana Jans

© Indiana Jans

12. Casa del Sabor in Halen

Al eens een Caraïbisch visserpotje geproefd? Het is één van de signature dishes van Casa del Sabor. Ilse en Luis gingen in tijden van corona van start met een afhaalconcept aan hun woning in Zelem. De mix van klassiekers en Caraïbisch geïnspireerde gerechten wordt gesmaakt.

© Casa del Sabor

© Casa del Sabor

13. La Perla d’Arte in Zutendaal

Na hun studies openden beste kameraden Salvatore en Calogero een Italiaans restaurant in Zutendaal: La Perla d’Arte. Amper drie maanden later sloeg de coronacrisis toe. Ze bleven niet bij de pakken zitten en gingen van start met afhaalpizza. Het was zo’n succes dat de pizzeria bleef.

© Tom Palmaers

© Tom Palmaers

14. Coco Thai in Bree

Toeristen, mensen uit de paardenwereld die in Noord-Limburg verblijven, maar ook lokale inwoners: allen weten ze Coco Thai in Bree te vinden. Het meest gekozen gerecht? Eend. “Toen onze leverancier stopte, hebben we hemel en aarde bewogen om exact dezelfde eend te vinden”, zegt medezaakvoerder Luc Berben.

© Coco Thai

© Coco Thai

15. Mangiá in Heusden-Zolder

Van de wisselende suggesties tot een vaste kaart met broodjes, pasta’s en salades: bij Mangiá in Heusden-Zolder wordt alles vers bereid. Daar gaat chef Michiel Doino prat op. “Ik prijs mezelf gelukkig dat ik van deze uit de hand gelopen passie mijn job kon maken.”

© Michiel Doino