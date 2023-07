Dan sta je aan de kassa te wachten en staat Lionel Messi plots voor je: Argentijnse superster gespot in lokale supermarkt in Florida

Lionel Messi is deze week begonnen aan zijn Amerikaans avontuur. Sinds dinsdag loopt de Argentijnse superster er rond, maar de kans dat je hem zomaar spot moet toch heel klein zijn? Niet dus: Messi ging zelf shoppen in een lokale supermarkt in Florida, tot grote verbazing van enkele locals die het geluk hadden dat moment in de winkel te zijn. Uiteraard vroegen ze de Argentijn op de foto.

Waar veel wereldsterren zich vermommen of zelfs iemand anders inkopen voor zich laten doen, stond Lionel Messi plots doodleuk in een lokale supermarkt in Florida. Twee dagen nadat hij in de Verenigde Staten arriveerde. Mensen die op dat moment aan het winkelen waren konden hun ogen niet geloven toen de Argentijnse superster plots met zijn winkelkarretje voorbijreed. Zij hebben alvast een kiekje om in te kaderen.

Zondag voorstelling

Naar alle waarschijnlijkheid wordt Messi komende zondag voorgesteld als speler van Inter Miami. De club plande dan een evenement in het stadion met de naam ‘The Unveil’. Messi tekende een contract voor tweeënhalf jaar ter waarde van 60 miljoen dollar (53,4 miljoen euro) per jaar in de Amerikaanse Major League Soccer (MLS). Debuteren zal de Vlo wellicht op 21 juli tegen de Mexicaanse club Cruz Azul. Dat is een wedstrijd in het kader van de nieuwe Leagues Cup, een toernooi tussen Amerikaanse en Mexicaanse clubs.