Poetin deed Prigozjin voorstel, beweert hij in interview: “Er zou niets veranderen, maar hij weigerde”

In een interview met de Russische krant Kommersant, dat donderdagavond werd gepubliceerd, gaf de Russische president details over zijn ontmoeting op 29 juni in het Kremlin met Prigozjin en de commandanten van de Wagnergroep. De Wagnersoldaten “konden op één plaats worden samengebracht en zouden verder kunnen dienen. Er zou niets veranderen voor hen; ze zouden geleid worden door de persoon die al effectief hun commandant was”, zei Poetin.

Kommersant wijst erop dat de persoon waarnaar Poetin verwijst een Wagnercommandant is met de schuilnaam ‘Sedoi’ (‘Grijze haren’), die volgens Poetin de afgelopen zestien maanden echt leiding heeft gegeven aan de paramilitairen aan het Oekraïense front. Poetin zei dat hij tijdens de bijeenkomst “mogelijke oplossingen” had besproken voor de Wagnergroep om te blijven vechten voor Rusland en dat hij zijn “beoordeling” van de gebeurtenissen van 24 juni had gegeven.

In zijn interview verwees hij ook naar het feit dat de Wagnergroep geen officiële wettelijke status heeft in Rusland, waar particuliere militaire bedrijven wettelijk niet zijn toegestaan. “De groep is er wel, maar hij bestaat juridisch niet. (...) Die kwestie moet worden uitgeklaard in de Doema (het lagerhuis van het parlement, red.) en binnen de regering”, aldus nog Poetin.