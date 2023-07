POLL. Speel zelf voor bondscoach: welke acht renners neemt u samen met titelverdediger Evenepoel mee naar het WK wielrennen?

Jasper Philipsen als uitgesproken kopman naast Wout van Aert en Remco Evenepoel? Of laten we de Vlam van Ham maar beter thuis voor de lieve vrede? En nemen we een rits schaduwkopmannen mee of renners die vooral in dienst kunnen rijden? Kopbrekens genoeg voor bondscoach Sven Vanthourenhout richting het WK in Glasgow (6 augustus). Maandag maakt hij zijn selectie bekend maar u kan hem een duwtje in de rug geven. Voor alle duidelijkheid: wereldkampioen Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) is er automatisch bij, u moet dus nog acht renners kiezen uit onderstaande kandidaten.