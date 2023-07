Beelden tonen hoe Audi door voortuin vliegt en tegen pijler van flatgebouw crasht: “Heel het appartement daverde”

Donderdagavond rond 21.30 uur gebeurde een spectaculair ongeval op het kruispunt van de Stationsstraat en de Grote Steenweg in Drieslinter. De bestuurder van een Audi reed om ongekende reden het kruispunt in volle vaart over, vloog over een haag en belandde tegen een pijler van een appartementsgebouw. De man overleefde het hindernissenparcours.

Het doet wat denken aan het recente voorval waarbij OHL-speler Kiyine met zijn auto een sporthal inrijdt. Dat was meermaals te horen bij de vele omstanders donderdagavond die werden opgeschrikt door het ongeval. De slag moet bijzonder hard geweest, zegt een van de appartementsbewoners, Sara. “We zaten in onze living toen we plots een luide knal hoorden. Heel het appartement daverde. Toen we buiten gingen kijken, zagen we de ravage.”

Het gebouw werd gestut door de brandweer. — © VDT

De hulpdiensten werden meteen gealarmeerd en omstaanders gingen naar de bestuurder toe. “Hij was nog bij bewustzijn en kon op eigen kracht zijn wagen verlaten”, zegt Jan Bergé, eigenaar van het appartementsblok. “Hij was duidelijk helemaal van slag. Kort daarop kwamen de hulpdiensten ter plaatse. De man werd op een brancard gelegd en wat later naar het ziekenhuis overgebracht.”

Hoe het ongeval is kunnen gebeuren, is nog onduidelijk. Op de beelden van warenhuis Spar is duidelijk te zien hoe de wagen met hoge snelheid het kruispunt over rijdt, tegen een borduur botst, over een voortuin gekatapulteerd wordt en tot stilstand komt tegen de pijler van het naburige appartementsgebouw. “Ik was in de pergola achteraan toen ik een harde slag hoorde”, zegt Benny Vanrijkel, in wiens voortuin gereden is. “Ik dacht eerst dat het om een container ging, maar de slag leek me toch iets anders en dus ben ik gaan kijken. Ik kan niet geloven dat die wagen hier over de tuin gevlogen is. Die bestuurder moet toch iets voor gehad hebben, denk ik.”

De wagen vloog door de voortuin van Benny Vanrijkel. — © VDT

Op de beelden is ook te zien dat er meteen na het oversteken van het kruispunt door de Audi, een andere wagen op de Grote Steenweg aangereden komt. Het had dus veel erger kunnen aflopen, ook mocht er een fietser of voetganger op deze drukke baan gepasseerd zijn. “Het belangrijkste is inderdaad dat er geen zware slachtoffers gevallen zijn”, zegt Jan Bergé. “Materiële schade kan nog vervangen worden. Een stabiliteitsdeskundige komt nu langs om te kijken wat er moet gebeuren aan het gebouw, maar de bewoners kunnen er gewoon blijven wonen.”

De brandweer stutte in afwachting het gebouw en ruimde de brokstukken op. Het slachtoffer blijkt de 28-jarige Y.V.D. uit Linter te zijn. Hij zou na een lange werkdag in slaap gevallen zijn. Intussen blijkt hij aan de beterhand te zijn. Hij is wel zwaar onder de indruk.