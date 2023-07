Steff Cras heeft na pech in de Tour nieuw doel: 27-jarige Belg bevestigt deelname aan de Vuelta

De renner van het Franse TotalEnergies kwam in de achtste rit van de Tour de France, vorige week zaterdag, ongelukkig ten val en moest opgeven. Hij was op dat moment als dertiende in het klassement de best geklasseerde Belg in het algemeen klassement. De 27-jarige Cras smakte tegen het asfalt na een onvoorzichtig manoeuvre van een toeschouwer die een foto wilde nemen. Hij liep gelukkig geen breuken op maar hield er wel kneuzingen en schaafwonden aan over. Na afloop haalde hij op sociale media ook stevig uit naar de verantwoordelijke supporter.

Nu bedankt hij iedereen voor de “vele steunberichten” die hij heeft ontvangen. “Het betekende veel voor mij en mijn familie”, deelt de renner op Twitter, waarna hij aankondigt zijn pijlen te gaan richten op de Ronde van Spanje. “Samen met de ploeg hebben we beslist wat tijd te nemen om de focus terug te vinden en toe te werken naar de Vuelta.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Vierde keer

Voor Cras wordt het zijn vierde deelname aan de Vuelta. Na zijn debuut in 2019 (met een 76e plaats) werd hij in 2021 knap twintigste en eerste Belg. Vorig jaar moet hij al snel opgeven na een valpartij in de tweede etappe.

Maandag kondigde ook titelverdediger Remco Evenepoel al z’n deelname aan de Vuelta aan. Daar komt nu ook Cras bij. We zullen dus genoeg Belgisch klimgeweld aan het werk zien.