Hugo brengt single uit als eerbetoon aan zijn overleden vrouw Nicole: “Met een positieve boodschap”

De single zal de titel Het leven hebben. Aan Het Laatste Nieuws zegt Hugo dat het liedje volledig op zijn lijf is geschreven. “Het leven kan soms heel hard zijn. Je moet afscheid nemen van mensen van wie je houdt. Maar ondanks alle tegenslagen moet je toch naar de toekomst kijken. De herinneringen levendig houden, maar ook genieten van het leven. Hoe moeilijk dat het soms is. Het is dus een autobiografisch nummer, maar wel met een positieve boodschap. Vandaar ook dat we voor een uptemponummer hebben gekozen.”

Het is Hugo’s eerste solosingle sinds het overlijden van Nicole. Op de hoes van de single zal Hugo’s naam staan, maar in de O is de N van Nicole verwerkt. Een mooie knipoog. “Nicole is altijd dicht bij mij,” zegt hij, “haar asse zit in mijn halsketting.”

Hugo hoopt dat hij zijn single vaak mag brengen in tv-programma’s deze zomer. Later op het jaar doet Hugo nog mee in de musical Red Star Line en de Winterrevue.