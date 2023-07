34 jaar geleden verdween Yannis (3) vlak bij dorp van vermiste Émile: “Elke dag denken we nog aan hem”

Meer dan dertig jaar voor de kleine Émile verdween in een berg dorpje in de Franse Alpen, werd de regio al eens opgeschrikt door een wel erg gelijkaardig verhaal. Toen was het de kleine Yannis Moré, drie jaar oud, die spoorloos verdween. Tot op vandaag weten de ouders niet wat er met hun zoontje gebeurd is.

Met de moed der wanhoop werd sinds 8 juli in het Franse bergdorp Le Vernet gezocht naar de kleine Émile (2,5). Op die dag verdween hij plots spoorloos uit de tuin van zijn grootouders, en ondanks verwoede pogingen van de politie en buurtbewoners wordt geen spoor gevonden naar de jongen. Om moedeloos van te worden, getuigden de voorbije dagen talrijke betrokkenen.

Het herinnert tal van mensen in de regio aan wat gebeurde op 2 mei 1989. Toen verdween in Ganagobie, een bergdorpje met een 90-tal inwoners op goed 60 kilometer van Le Vernet, ook een kleine jongen. De driejarige Yannis Moré was die dag samen met zijn drie broers een hutje aan het bouwen op goed 30 meter van hun huis, toen twee van hen thuis wat bijkomend gereedschap wilden halen. De oudste van de broers bleef aan de hut, maar de kleine Yannis liep zijn broers achterna. Wat dan met hem gebeurd is, blijft tot op vandaag een vraagteken. De jongen werd nooit meer gezien.

Gevonden kleding

Net als in de zaak van Émile werd vervolgens dagenlang gezocht naar de jongen. Zes dagen in dit geval, waarin net als in Le Vernet zowel politieagenten als buurtbewoners de ene zoekactie na de andere hielden. Ook toen kwamen zelfs helderzienden en mediums opdagen om te proberen de mysterieuze verdwijning op te klaren. Maar niets hielp.

Even was er hoop, toen de ouders van de jongen meer dan een jaar na de verdwijning een ketting, schoenen, jas, onderbroek en één vuile sok van hun zoon langs de weg op 300 meter van hun huis aantroffen. Maar ook onderzoek in die buurt leverde niets op. Elke hypothese draaide op niets uit, het onderzoek zat muurvast.

34 jaar later is van Yannis nog steeds geen spoor. “We gaan die zaak nooit vergeten”, zei luitenant-kolonel Barthet jaren na de verdwijning aan Franse media. Ook toenmalig onderzoeksrechter Yves Bonnet zat verveeld met de zaak, zei hij jaren later. “Je weet nooit dat er onverhoopt nog iets gevonden wordt. Maar het zou best kunnen dat de ouders nooit een antwoord op hun vraag krijgen.”

Moeder: “Het blijft moeilijk”

In 2019 gaf de moeder van de jongen, Pascaline Moré, een interview aan Franceinfo over haar zoon. Dertig jaar na de verdwijning, was dat. “En het is nog altijd even moeilijk en even aanwezig”, zei ze toen. “Het ergste is dat je geen idee hebt van wat er gebeurd is, waar hij is, of hij nog leeft. Dat is zo moeilijk om te aanvaarden.”

Ook de burgemeester van Ganagobie, Sylvie Belmonte, herinnert zich de zaak nog goed. Zij was secretaris van de burgemeester toen de jongen verdween, nu bekleedt ze het ambt zelf. “Het was echt een drama, er wordt nog over gesproken”, vertelt ze bij BFM TV. “Ik heb een mailtje gestuurd naar mijn collega in Le Vernet om mijn steun te betuigen. Het is zo dichtbij. We denken veel aan de familie van die jongen, zoals we denken aan de mama van kleine Yannis. We hopen mee dat Émile nog gevonden wordt en moet dat blijven doen. Maar hoe meer dagen er passeren, hoe kleiner de kans dat het nog gebeurt.”