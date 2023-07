Vandaag op Wimbledon: Elise Mertens voor de dubbelfinale en komt het tot een droomfinale Djokovic-Alcaraz?

Dag twaalf op Wimbledon. We halen het programmaboekje erbij en pluizen de afspraken uit die u niet mag missen.

Deze Belgen komen in actie

Nadat Joran Vliegen op een haar na de grandslamtitel in het dubbel gemengd miste, is nog één Belg actief op Wimbledon. Elise Mertens en Storm Hunter mogen om 14 uur Belgische tijd aftrappen op Court 1, en een gooi doen naar de finale in het dubbelspel. Dan moeten ze voorbij Caroline Dolehide en Shuai Zhang.

Ook Kim Clijsters en Xavier Malisse zijn nog altijd aan de slag op Wimbledon, zij het op het Legend’s-circuit. Clijsters dubbelt met Marina Hingis, Malisse met Marcos Baghdatis.

Storm Hunter en Elise Mertens. — © BELGA

Deze partij(en) mag u niet missen

Na vandaag weten we wie de finale van Wimbledon bij de mannen mag spelen. Novak Djokovic staat als eerste geprogrammeerd op het centercourt, tegen Jannik Sinner. Vorig jaar redde Djokovic zich tegen Sinner, nadat hij twee sets achterstond en nog won.

Dé match om naar uit te kijken is de daaropvolgende halve finale bij de mannen. Carloz Alcaraz, nummer één van de wereld en (tot enkele weken geleden) geen grasman, neemt het op tegen de onverstoorbare Daniil Medvedev (APT 3), een zeer verraderlijke tegenstander. Medvedev speelt in deze editie voor het eerst op het centercourt. Alcaraz: “Het was voor mij de eerste keer moeilijk om met de zenuwen om te gaan op die prachtige baan. Ik hoop dat Daniil hetzelfde gaat voelen, maar ik weet dat het voor iedere speler anders is.”

Novak Djokovic. — © AP

Nog iets wat u moet weten

Als Novak Djokovic de finale van Wimbledon bereikt, is het zijn 35ste grandslamfinale. Daarmee komt hij alleen aan de leiding en gaat hij de tennislegende Chris Evert voorbij.