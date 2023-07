Kangoeroes Mechelen versterkt selectie met Amerikaan Walter Whyte

Basketbalclub Kangoeroes Mechelen heeft de Amerikaan Walter Whyte aangetrokken. Dat bevestigt het team uit de BNXT League vrijdag via zijn sociale media. “Walter Whyte is een veelzijdige vleugelspeler die aan beide kanten van het terrein perfect binnen ons Kangoeroes DNA past”, klinkt het.

De 25-jarige Whyte komt over van de universiteit van Boston, waar hij in zijn laatste seizoen goed was voor gemiddeld 14,8 punten per wedstrijd.

Donderdag meldde Mechelen al de komst van de Amerikaanse center Noah Gurley (NCAA-team Alabama Crimson Tide). Eerder strikte het team Yannick Dammen (Limburg United), de Litouwer Augustas Peciukevicius (Spaanse tweede klasse), Niels Van Den Eynde (Luik) en Maxime Bilolo (Lierse). Contractverlengingen waren er voor Mattias Palinckx, Jonas Foerts, Domien Loubry en Wen Mukubu.

Afgelopen seizoen werd Mechelen in de halve finales van de nationale play-offs uitgeschakeld door kampioen Oostende en in de vierde ronde van de BNXT play-offs door Limburg United.