Reese Witherspoon onthult dat ze expliciete scène tegen haar wens moest spelen: “Stond niet in het script”

Ze wilde het eigenlijk niet doen, maar toch werd Reese Witherspoon (47) gedwongen om een expliciete seksscène te spelen in de film Fear in 1996. Dat heeft ze onthuld in een interview met Harper’s Bazaar.

Toen Witherspoon de rol van Nicole in de film kreeg, was het voor haar niet duidelijk dat ze de expliciete scène met tegenspeler Mark Wahlberg zou moeten doen. Ze kreeg toen een orgasme op een rollercoaster. “Dat stond niet duidelijk in het script”, zegt ze in het interview. “Dus volgens mij heeft de regisseur dat zelf bedacht. Op de set heeft hij me gevraagd of ik het wilde doen en ik heb nee gezegd.”

De actrice, die onder meer in Legally blonde en Big little lies schitterde, vroeg of er geen stand-in was voor die bewuste scène, maar de regisseur stond erop dat zij het deed. Ze was toen 19 jaar en durfde naar eigen zeggen niet te zeer dwars liggen. “Het was geen goede ervaring, nee. Ik had er geen controle over. Niet dat ik er een trauma aan overgehouden heb, maar het heeft me wel mee gevormd tot wie ik nu ben.”

Het bracht haar er ook toe om haar eigen productiebedrijf op te richten: Hello Sunshine. “Het deed me begrijpen waar mijn plaats was in het maken van films. Het is een van die verhalen waardoor ik echt verandering wil brengen. Ik wil iemand zijn die beter handelt vanuit een leiderspositie en verhalen vanuit een vrouwelijk perspectief vertelt in plaats van door een mannelijke bril.”