Het was nog spannend de voorbije dagen: Loïs Openda trekt officieel naar RB Leipzig en wordt nieuwe recordtransfer van Duitse topclub

De kogel is door de kerk. Lens en RB Leipzig hebben een akkoord bereikt over de transfer van Loïs Openda (23). De Rode Duivel, die Lens zo’n 43 miljoen euro plus bonussen oplevert, tekent straks in Duitsland een contract voor vijf seizoenen.

Zeggen dat de transfer van Loïs Openda veel voeten in de aarde heeft gehad is een understatement. Na weken van onderhandelen hebben Lens en RB Leipzig donderdagnacht eindelijk een akkoord bereikt. Even leek er nog een kink in de kabel te komen doordat er woensdag al in Duitse media werd bericht dat de deal beklonken was. Lens zag in de lekken vanuit Leipzig een tactiek om druk te zetten in het dossier.

LEES OOK. Hoe RB Leipzig zijn supporters paait met de recordaankoop Loïs Openda

© BELGA

Donderdag werden de gesprekken dan toch hervat. Lens en Leipzig bereikten al in de namiddag een akkoord over een bedrag dat, bonussen inclusief, kan oplopen tussen de 45 en 50 miljoen euro. Maar doordat er nog lang discussie was over de interpretatie van bepaalde bonussen werd er pas donderdagnacht een finaal akkoord bereikt. Sowieso breekt Openda in één klap het uitgaande transferrecord van Lens én het inkomende van Leipzig. In de deal werd ook overeengekomen dat Lens en Leipzig een onderlinge oefenwedstrijd zullen spelen.

Vijfjarig contract

Openda vloog donderdagavond nog van zijn vakantie in Marrakesh richting Leipzig, waar hij dit weekend zijn medische testen aflegt. Vervolgens worden de handtekeningen gezet onder een vijfjarig contract. Daarover hadden de Rode Duivel en Leipzig al lang een akkoord bereikt. Openda zelf, die meermaals liet optekenen graag de stap naar Leipzig te willen zetten, zal blij zijn dat deze wekenlange transfersaga uiteindelijk een ‘happy end’ kent.