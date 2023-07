“Waarom ik een moeder niet naast haar kinderen liet zitten”: CEO krijgt lof voor haar actie op het vliegtuig

Tammy Nelson, oprichter en CEO van het Amerikaanse juwelenmerk Conquering, deelde een filmpje over haar ervaring op Tiktok. Ze nam onlangs een Delta Airlines-vlucht van Cincinnati, Ohio, naar San Jose, Californië. Toen ze op het vliegtuig stapte, zat een andere vrouw al op de stoel aan het raampje die zij had geboekt.

Nelson ging ervan uit dat de vrouw zich had vergist, vertelt ze aan Newsweek. Maar toen ze zei: “Sorry, maar ik denk dat je op mijn stoel zit”, antwoordde de vrouw enigszins verbaasd: “Oh, wil jij hier zitten? Ik dacht dat we van zitplaats konden ruilen omdat dit mijn kinderen zijn.”

“Ze wees naar de twee stoelen naast die van mij”, aldus Nelson. “Ik zei: ‘Zolang het een stoel aan het raam is, ruil ik met plezier.’ Ze wees naar de rij achter ons en zei: ‘De mijne is daar’. Het was een stoel in het midden.” Nelson weigerde te ruilen, tot grote ergernis van de moeder.

#seatswitching##airplanekarens ♬ original sound - MyCONQUERing @myconquering Having had only 90 minutes of sleep the night before and knowing I had to give a presentation to 500 people, I desperately needed some sleep, so I did not agree to switch seats. 🤷‍♀️ Before anyone comes after me… the kids looked like they were about 11 and 15 years old. And the mom was in arms-reach of both of them from the middle seat in the row behind us. The mom proceeded to complain for at least 15 minutes to the person next to her loud enough for me to hear. But the woman actually defended me – several times. It was so kind and I appreciated it so much because I was feeling really guilty. 🤦‍♀️ # #airplaneseat

De zakenvrouw legt uit waarom ze vasthield aan haar geboekte zitplaats: “De kinderen zagen er ongeveer 11 en 15 jaar oud uit, en de moeder zat binnen handbereik van hen beiden, vanuit de middelste stoel in de rij achter ons.” Zij had de stoel aan het raam ook niet zomaar geselecteerd. Nelson legt uit dat ze daar het gemakkelijkst kan slapen en dat ze een stresserende week had. “Ik had maar 90 minuten geslapen de nacht voordien en wetende dat ik een presentatie zou moeten geven voor 500 mensen, had ik wanhopig wat slaap nodig.” Bovendien krijgt ze reisziekte tijdens het opstijgen en landen als ze niet naar buiten kan kijken.

Terwijl de moeder minstens een kwartier lang haar beklag deed aan de passagier naast haar, “luid genoeg zodat ik het kon horen”, verdedigde die reiziger haar meermaals. Tot grote dankbaarheid van de zakenvrouw. “Het was zo lief en ik apprecieerde het zo hard omdat ik me heel schuldig voelde”, zegt Nelson.

Vooral steun

Sommige internetgebruikers wijzen erop dat het niet altijd mogelijk is voor gezinnen of misschien te duur om stoelen samen te selecteren. Enkelen noemen de CEO egoïstisch of hekelen dat ze een ander persoon publiekelijk aan de schandpaal nagelde voor clicks. Maar de overgrote meerderheid van de reacties nemen de verdediging op van Tammy Nelson en vinden dat ze zich niet schuldig hoeft te voelen. Zeker door de manier waarop de moeder haar niet eerst vroeg om te ruilen, maar al in de stoel ging zitten.

“Ik zou jou ook verdedigd hebben! Je verdient de stoel waarvoor je betaald hebt en toegewezen kreeg”, of “Als mensen samen willen zitten, moeten ze stoelen naast elkaar boeken”, klinkt het onder het filmpje dat al ruim 1,8 miljoen keer werd bekeken. “Het aantal families dat niet betaalt om hun zitplaatsen samen te selecteren is verbijsterend! Je had 100 procent gelijk om je stoel niet af te staan”, reageert iemand anders. “Het is jouw stoel. Het is oké dat je die wilde houden!”

© Tiktok MyCONQUERing

“Voel je niet schuldig omdat je opkomt voor jouw noden. En je nam niet iets dat niet van jou was. Het was rechtmatig jouw stoel! Wees sterk!”, zegt nog een Tiktok-gebruiker. “Ik zou niet ruilen uit principe omdat ze daar gewoon ging zitten”, schrijft iemand. “Ik zou nooit voorstellen om stoelen te ruilen als mijn huidige niet even goed of ‘beter’ is. En ik zou zeker niet verwachten dat het mijn recht is om te ruilen!”, klinkt het ook nog.

Nelson denkt dat velen het beu zijn dat mensen zich steeds meer lijken te gedragen alsof ze recht hebben op zulke dingen. “De vrouw verwachtte duidelijk dat ik mijn plannen zou aanpassen om aan haar behoeften te voldoen, zonder eraan te denken wat ze gedaan had (of niet gedaan had) waardoor ze in die situatie terecht was gekomen.”

De CEO besluit in haar gesprek met Newsweek dat het altijd belangrijk is om “prioriteit te geven aan vriendelijkheid” in het leven, maar dat ze haar “behoefte aan rust” op de eerste plaats moest zetten. “Wees vriendelijk en overweeg het verzoek, maar ga ook op je gevoel af en voel je zelfverzekerd om je mannetje te staan. Het gebrek aan planning van één persoon hoeft jou niet tot last te zijn.”