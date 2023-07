Jongetje heeft niet door dat hij met prins William aan het praten is: “Wanneer komt de prins?”

De Britse Alison ging eind juni met haar familie naar de tweedaagse Koninklijke Norfolk Show, een cultureel evenement met honderden kraampjes, dieren en attracties. De Britse koninklijke familie was er ook aanwezig en het gezin was in hun nopjes toen ze een gesprek met Prins William wisten aan te knopen. Maar de kleinzoon van Alison had niet meteen door dat hij met de prins aan het praten was. “Wanneer komt de prins?” vraagt hij onschuldig, waarop William antwoord: “Hij komt er zo meteen aan.”