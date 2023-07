ING trekt spaarrente opnieuw op

De rentestijging geldt voor alle spaarders bij de bank. De basisrente op een gewone spaarrekening gaat van 0,35 naar 0,45 procent en de getrouwheidspremie voor spaartegoeden die minstens een jaar op die rekening blijven staan gaan van 0,65 naar 1,05 procent. Voor de formule Tempo Sparen, een andere spaarrekening bij ING waarbij de klant ervoor kiest om maandelijks een vast bedrag van maximaal 500 euro bij te sparen, gaat de basisrente van 0,70 naar 0,75 procent. Blijven je tegoeden daar minstens jaar opstaan, dan krijg je een getrouwheidspremie die stijgt van 0,70 naar 1,50 procent. De verhoging van de getrouwheidspremie gaat in op 1 augustus, en geldt ook voor bedragen die dan al op de rekening staan.

Alle grootbanken in ons land hebben de voorbije maanden hun spaarrentes verhoogd. Het is een reactie van de banken op de hoge stijgingen van de inflatie, die veel landgenoten zorgen baart. De overheid overwoog daarom even om de banken te verplichten om de spaarrentes te verhogen, maar de recent aangekondigde verhogingen bleken voor staatssecretaris van Consumentenzaken Alexia Bertrand (Open Vld) voldoende om dat niet te doen.