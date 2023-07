Dé zoetstof in lightfrisdranken, “mogelijk” kankerverwekkend: “Maar je moet inname niet volledig stoppen”

De kunstmatige zoetstof aspartaam, die in heel wat lightfrisdranken zit, is “mogelijk kankerverwekkend voor de mens”, maar de dagelijkse dosis die als zonder risico wordt beschouwd, blijft ongewijzigd. Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vrijdag meegedeeld.

“We raden bedrijven niet aan om hun producten terug te roepen en we adviseren de consumenten niet om de inname (van aspartaam) volledig te stoppen”, verklaarde dokter Francesco Branca, topman van het departement Voeding en Voedselveiligheid bij het WHO, tijdens de voorstelling van twee evaluaties van de zoetstof.

Het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek van de WHO boog zich onlangs over de mate waarin aspartaam een gevaar kan zijn. Experts kwamen op 6 en 13 juni bijeen en concludeerden dat de zoetstof “mogelijk kankerverwekkend is voor de mens”, waarmee de stof wordt ingedeeld in groep 2B.

De beslissing werd genomen op basis van “beperkte aanwijzingen” dat aspartaam kan leiden tot kanker bij mensen (en meer specifiek een hepatocellulair carcinoom, wat een vorm van leverkanker is), aldus de WHO. Er is volgens Branca echter verder onderzoek nodig om “de situatie verder uit te klaren”.

De aanvaardbare dagelijkse inname (ADI) van aspartaam is vastgelegd op 40 mg/kg lichaamsgewicht per dag en blijft ongewijzigd. Om over die dosis te gaan zou een volwassen persoon van 70 kilogram al meer dan negen blikjes lightfrisdrank met 200 mg aspartaam per dag moeten drinken, gesteld dat er voor de rest geen andere voedingsmiddelen met die zoetstof worden ingenomen.

“Helpt niet vermageren op lange termijn”

De zoetstof die geen enkele voedingswaarde bevat, wordt sinds de jaren 1980 op grote schaal gebruikt als tafelzoetstof. Aspartaam zit onder andere in caloriearme drankjes zoals lightfrisdrank, maar ook in kant-en-klare maaltijden, kauwgom, ijs, gelatine en ontbijtgranen. Daarnaast wordt de zoetstof eveneens verwerkt in medicijnen en in andere producten, zoals tandpasta.

Eerder had de Wereldgezondheidsorganisatie ook al gewaarschuwd dat het gebruik van aspartaam en andere kunstmatige zoetstoffen en suikervervangers “geen voordeel op lange termijn oplevert voor de vermindering van lichaamsvet bij volwassenen of kinderen”. Bovendien zouden zoetstoffen op lange termijn gelinkt kunnen worden aan een verhoogd risico op diabetes type 2 en hart- en vaatziekten.

“Mensen zouden zoetigheid volledig uit de voeding moeten schrappen, te beginnen op jonge leeftijd, om hun gezondheid te verbeteren”, klonk het. Al geldt die aanbeveling niet voor mensen die al diabetes hebben.