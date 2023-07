Brussel onderzoekt of het SUV’s kan weren, en elektrische zullen de dans niet ontspringen

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een studie besteld om in kaart te brengen wat de impact is van SUV’s, en hoe zinvol mogelijke maatregelen ertegen zijn.

Het gaat dan bijvoorbeeld om hogere parkeertarieven, zoals Parijs onlangs besliste. Maar ook het volledig weren van SUV’s uit de bebouwde kom, of in de buurt van scholen, behoort tot de mogelijkheden. Bedoeling is de resultaten van de studie als een soort van “keuzemenu” te hebben bij de coalitiegesprekken na de verkiezingen van volgend jaar.

De studie is in de eerste plaats bedoeld tegen de grote, zware pick-ups naar Amerikaans model, waarvan bewezen is dat die op Belgische wegen in verhouding zwaardere ongevallen veroorzaken. Gewone SUV’s veroorzaken bij ongevallen met kwetsbare weggebruikers in België géén zwaardere verwondingen, berekende Vias in 2022. Bij een ongeval tussen een SUV en een gewone auto is het risico voor de andere chauffeur wel groter.

“Er verschijnen steeds meer megatrucks in onze straten”, zegt Brussels minister Elke Van den Brandt (Groen) daarover. “Die vervuilen meer en zijn gevaarlijker voor de mensen rondom. Er is een zwaardere impact bij ongevallen en ze hebben een grotere blinde vlek voor kinderen. We laten onderzoeken hoe we die impact op de Brusselaars kunnen beperken.”

Ook elektrische?

In hoeverre ook SUV’s als Vlaanderens populairste (Volvo XC40) en Walloniës populairste (Dacia Sandero) geviseerd zullen worden, is koffiedik kijken. Ook in Parijs, waar de details over hogere parkeertarieven vanaf januari 2024 pas voor later zijn.

Zeker is wel dat elektrische SUV’s er de dans niet zullen ontspringen. “59 procent van de uitstoot van fijn stof in de stad komt van de remmen en de bandenslijtage, waardoor het essentieel is de elektrificatie ook de koppelen aan het verlichten van voertuigen”, zeggen de Franse ecologisten daarover.

Eén Belgische gemeente heeft overigens al maatregelen tegen grote wagens. Elsene vraagt 25 euro per jaar voor de eerste bewonerskaart voor straatparkeren, maar rekent een toeslag van 120 euro aan als de wagen langer is dan 4,9 meter. Ter referentie: alleen de grootste Volvo komt daar net boven (XC90, 4,95 m), net als de BMW 5 Touring (geen SUV, 4,96 m). (kba)