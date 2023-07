Ex-president Panama niet meer welkom op Amerikaans grondgebied wegens “corruptie”

“Valera heeft eerst als vicepresident (2009-2014, red.) en vervolgens als president (2014-2019, red.) smeergeld aanvaard in ruil voor de onrechtmatige toekenning van overheidscontracten”, verklaarde de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken donderdag in een communiqué.

Juan Carlos Varela en zijn voorganger aan het hoofd van Panama, Ricardo Martinelli, worden sinds vorig jaar vervolgd door het gerecht in hun land dat hen ervan verdenkt smeergeld te hebben ontvangen van het Braziliaanse aannemersbedrijf Odebrecht. Dat zou zijn gebeurd via lege vennootschappen en buitenlandse rekeningen. Varela zelf houdt vol dat hij onschuldig is.