Man past de ‘supermarktzak-methode’ toe om haar te bleken, maar lacht zich een breuk wanneer hij het resultaat ziet

Niet iedereen kan of wil betalen om zijn haar te laten bleken door een professional. En op Tiktok zijn er tal van manieren te vinden om het zelf te doen. Wat kan er dan nog misgaan? Heel wat, zo blijkt uit bovenstaande video van een jongeman die er ook zo over denkt en ‘supermarktzak-methode’ toepast. Voor die methode zou je enkel bleekmiddel, een paar handschoenen en een boodschappentasje van een supermarkt naar keuze nodig hebben. Maar de keuze van de plastic zak is belangrijk, anders eindig je met het logo van de winkel op je haar. En dat werkt enorm op de lachspieren.