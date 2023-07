Baas van Israel-Premier Tech maakt keiharde balans op over Chris Froome: “We hebben absoluut geen waar voor ons geld gekregen”

Israel-Premier Tech-baas Sylvan Adams heeft zich in een interview met Cycling Weekly en RadioCycling podcast streng uitgelaten over viervoudig Tour-winnaar Chris Froome, die in 2021 overkwam van INEOS. De 38-jarige Britse ronderenner reageerde ontgoocheld op zijn niet-selectie voor deze Tour en beweerde dat hij klaar was, maar Adams spreekt dat tegen en zegt dat Froome zijn riant salaris de voorbije jaren niet waard is geweest.

Het jaarsalaris van Froome loopt in de miljoenen euro’s, sommigen beweren zelfs tot 5 miljoen euro, en op de vraag of de 38-jarige waar voor zijn geld heeft gegeven, antwoordde Adams: “Absoluut niet. Hoe zou ik kunnen zeggen dat we waar voor ons geld hebben gekregen?”

“We hebben Froome niet aangetrokken als PR-instrument, hij wordt verondersteld onze kopman te zijn in de Tour, maar is om prestatieredenen niet eens hier, dus nee, ik kan niet zeggen dat hij waar voor zijn geld biedt”, aldus Adams aan Cycling Weekly.

“Welke jongen in onze Tourploeg hadden we thuis moeten laten om Chris een plek te geven? Ik weet dat Chris teleurgesteld was, maar hij begreep de beslissing. Hij is niet klaar om mee te doen voor het eindpodium of zelfs maar in de buurt te komen. Dus als klassementsman hadden we hem niet kunnen meenemen. En als rittenjager heeft hij het niet verdiend om een van deze jongens uit de ploeg te houden.”

© BELGA

Adams voegde eraan toe dat hij vindt dat Froome’s teleurstellende resultaten niets meer te maken hebben met zijn zware val tijdens een verkenning van een tijdrit in het Critérium du Dauphiné in 2019. Froome won in 2017 de laatste van zijn vier Tours en stond in 2018 nog op het podium. Vorig jaar eindigde hij derde in de Tourrit met aankomst op Alpe d’Huez, een zeldzaam lichtpunt de jongste jaren.

“We namen een risico door Chris aan te trekken gezien zijn leeftijd en zijn blessures, maar Chris was een van de beste ronderenners van zijn generatie en zag zichzelf altijd als een jonge renner omdat hij laat begonnen is, dus ik was bereid het risico te nemen. We waren een kleine ploeg en hoopten van de ene dag op de andere mee te doen voor Tourwinst. We hebben alles gedaan om hem terug op niveau te krijgen. We stuurden hem naar het Red Bull Centre in Los Angeles, waar hij met topspecialisten kon werken om zijn benen weer in balans te krijgen. Chris’ mindere prestaties hebben volgens mij niets meer te maken met zijn blessures. Ik denk ook niet dat Chris dat nog als excuus gebruikt.”

Het driejarig contract van Froome loopt op het einde van het seizoen af. De renner wenste bij Cycling Weekly niet te reageren op de uitlatingen van zijn teambaas.