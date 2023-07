Indrukwekkend Belgisch kunstwerk op de Grand Colombier: fans schilderen namen van alle 21 Belgische Tourrenners op asfalt

Morgen komt de Tour aan op de Grand Colombier. Het zal er ongetwijfeld druk zijn, maar let u op 4,75 km van de finish maar eens goed op. Want daar hebben een aantal Belgische fans een gigantische schildering op het asfalt gemaakt met de 21 voornamen van alle Belgische renners in de Tour, inclusief Steff Cras, die na een valpartij naar huis moest, mét hartje zelfs.