Gevangene keert niet terug na dagje verlof, agenten vinden nadien kilo cannabis bij hem thuis

Op 29 september 2022 mocht de dertiger – die in totaal vijf jaar cel voor de boeg had - een dag de gevangenis verlaten, maar hij keerde nooit terug. Pas enkele maanden later, op 13 april van dit jaar, ging de politie langs bij hem thuis om hem opnieuw te arresteren. Tijdens de tussenkomst zagen de agenten een zakje cannabis op de salontafel liggen. “Ze hebben dan beslist om een huiszoeking uit te voeren. Er werd maar liefst een kilo cannabis, 80 gram cocaïne, grote hoeveelheden verpakkingsmateriaal en een precisieweegschaal gevonden”, aldus de aanklager die ook wees op tal van dealerberichten in zijn gsm-toestel.

Hardleers

De man zelf verklaarde volgens de procureur dat hij de kilo cannabis toevallig in het bos vond en dat de cocaïne al van in 2021 in zijn woning lag maar dat de politie de drugs toen niet in beslag had genomen nadat hij achter de tralies was verdwenen. “Compleet ongeloofwaardig”, sprak de procureur die gelooft dat de man opnieuw aan het dealen was en een celstraf van dertig maanden en een geldboete van 12.000 euro eist. “Hij werd eerder al zes keer correctioneel veroordeeld voor drugs. Hij is dus bijzonder hardleers”, motiveerde ze de geëiste straf.

De raadsman van de dertiger, meester Jürgen Millen, vraagt een straf met uitstel onder voorwaarden en wijst op het moeilijke verleden van zijn cliënt. “Hij is altijd gepest en uitgesloten geweest. Door de drugs kon hij tot rust komen en zich profileren.”

Vonnis volgt op 17 augustus.