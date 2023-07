De wielerwereld raakt niet uitgesproken over Jasper Philipsen, die deze Tour al vier keer de concurrentie in hammetjes sneed. De Vlam is the next big thing. Allan Peiper, die hem in 2019 bij UAE haalde, en Marcel Kittel, die hem vóór de Tour al de beste noemde, zijn bewonderaars. “Het is een tijdje geleden dat er zo’n renner door het peloton fietste.”