Politie vindt tijdens afbraak van muur in woning Franse vrouw het lichaam van een man

In de Franse gemeente Livry-Gargan staan politiediensten voor een raadsel. Een vrouw, die maandenlang uit het land was geweest, ontdekte er het lichaam van een dode man in de muur van haar appartement. Het is onduidelijk wie het slachtoffer is.

Een vrouw in het Franse Livry-Gargan, in de buurt van Parijs, was zes maanden niet in haar appartement geweest. Ze had al die tijd in Algerije gezeten. Maar toen ze terug thuiskwam, merkte ze een opvallende geur op in haar appartement. Het rook er sterk naar bleekmiddel en er zat een grote hoeveelheid vliegen in het appartement.

De vrouw had haar appartement toevertrouwd aan een koppel, waarvan de echtgenoot enkele werken zou uitvoeren in de woning. Bij haar terugkeer merkte de vrouw ook een laag muurtje in de keuken op. Het was anderhalve meter lang, een meter hoog en zo’n 40 centimeter breed. Aangezien het muurtje er vroeger niet was, besloot de vrouw de politie in te lichten.

Zij maakten een gat in de muur en vonden er aasetende insecten, maden en een deken dat een vorm bedekte. Onder dat deken bleek het lichaam van een man te zitten. Wie de man precies is, is niet duidelijk. Het lichaam was al in verre staat van ontbinding en identificatie zal dus moeilijk worden. Een autopsie werd uitgevoerd, maar die kon enkel bevestigen dat het om een man gaat.

Justitie heeft ondertussen een onderzoek naar doodslag geopend. Zij gaan ervan uit dat er mogelijk meerdere betrokkenen zijn. Er werd nog geen verdachte opgepakt. (sgg)