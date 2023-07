Daniel Munoz in beeld bij Franse subtopper, Argentijnse club denkt aan Angelo Preciado

Daniel Munoz kende vorig seizoen een topjaar bij KRC Genk. De 27-jarige Colombiaan was in 36 wedstrijden goed voor acht doelpunten en zeven assists. Statistieken die niet zonder gevolg blijven, want nu toont de Franse subtopper Stade Rennes interesse in de diensten van de rechtsachter.

De club van Rode Duivels Jérémy Doku en Arthur Theate eindigde vorig seizoen vierde in de Ligue 1 en is zo zeker van de groepsfase van de Europa League. Munoz is evenwel niet de enige naam die op het Franse verlanglijstje prijkt. Ook onder andere Milan van Ewijk (Heerenveen), Fabien Centonze (Nantes) en Valentin Gendrey (Lecce) worden genoemd.

Ook Munoz’ concurrent Angelo Preciado kan op interesse rekenen. De 25-jarige Ecuadoraan, die vorig seizoen 24 wedstrijden speelde voor blauw-wit, staat in de belangstelling van het Argentijnse Racing Club.

Als beide Zuid-Amerikanen vertrekken, heeft Wouter Vrancken met de Deen Rasmus Carstensen slechts één rechtsachter in de kern.

Vandevoordt en Penders ontbreken - KRC Genk trainde donderdag één keer in Venray. Doelmannen Maarten Vandevoordt en Mike Penders kregen rust. In de namiddag genoten de spelers van een vrij moment. Vandaag wordt nog twee keer getraind, zaterdag keert de selectie terug naar Genk waar om 12 uur achter gesloten deuren geoefend wordt tegen Zulte Waregem.

Arteaga naar finale Gold Cup - Gerardo Arteaga heeft zich met Mexico geplaatst voor de finale van de Gold Cup. De linksachter kwam in de halve finale tegen Jamaica (3-0-winst) niet in actie. Mexico neemt het volgend weekend in de finale op tegen Panama, dat het verrassend haalde van de Verenigde Staten.