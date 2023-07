Joran Vliegen grijpt op Wimbledon weer naast grandslamtitel in gemengd dubbelspel, maar parcours van last-minute duo blijft straf

Joran Vliegen is er aan de zijde van de Chinese Xu Yifan niet in geslaagd om de Wimbledon-finale in het gemengd dubbel te winnen. Ze verloren met 6-4, 6-7 (9/11) en 6-3 tegen Mate Pavic en Lyudmyla Kichenok. Hun parcours blijft straf, want voor het tornooi hadden Vliegen en Xu Yifan elkaar niet eens ontmoet.