Ook in zijn derde grandslamfinale lukte het Joran Vliegen niet om de eindwinst op stak te steken. De Neeroeterenaar en zijn Chinese dubbelpartner Xu Yifan gingen in de finale van Wimbledon onderuit met 6-4, 6-7 (9/11) en 6-3 tegen Mate Pavic en Lyudmyla Kichenok. “Niet het verhoopte resultaat, maar over ons toernooi ben ik zeker tevreden”, reageerde Vliegen.